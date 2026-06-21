アメリカのトランプ大統領は、イランに対し、戦闘終結の最終合意が成立しなかった場合は、アメリカがホルムズ海峡の通航料を課すとけん制しました。トランプ大統領は20日、「停戦期間中の60日間、ホルムズ海峡では一切の通航料は課されない。そして60日間が終了した後も、通航料は課されない」とSNSに投稿しました。その上で、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた交渉を念頭に「合意が成立しなかった場合にはアメリカが通航料を