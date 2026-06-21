【漫画】「ハイスペ男子を選びたい女子」vs「飲み会には行きません女子」が交わる瞬間とは？【漫画】本編を読む器用なのに「人付き合いは不器用な紀陽さん」と、「女子力全開の吉峰さん」の温度差がおもしろい漫画が今、反響を呼んでいる。『隣の紀陽さん』は、なんでもできちゃう真面目で器用な主人公を中心に描かれた漫画だ。ある日、空気のような存在の紀陽さんが「そんなんで、DIYって言ってんじゃねぇよ！」と小さくディスっ