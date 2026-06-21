4年目の浅野が待望の今季初アーチ■巨人 1ー0 中日（20日・東京ドーム）21歳の“大砲”がようやく輝きを放った。巨人の浅野翔吾外野手は20日、本拠地で行われた中日戦に「8番・左翼」で先発出場。3回、左翼席上段に今季初アーチを放ち、これが決勝点となった。待望の一発に「打球がエグすぎる」「やっと見れた」と、歓喜の声をあげるファンが続出した。3回先頭で迎えた第1打席、浅野は、ベテラン左腕の大野が投じた3球目の内角