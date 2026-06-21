チュニジアを５−１で粉砕してから中６日。まさかの真逆のスコアで――。スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、大敗を嘆いた。スウェーデン代表は日本時間６月21日、北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表と対戦。開始５分で先制を許したのを皮切りに失点を重ね、１−５で惨敗した。５分、17分、そして後半に入って47分、54分。次々に被弾し、０−４とされたなか、59分にアンソニー・エランガが１点