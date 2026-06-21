日本代表は１９日（日本時間２０日）、メキシコ・モンテレイで、チュニジア戦（２０日＝同２１日）に向けた前日練習を行った。＊＊＊ＦＷ小川が、左膝負傷でチュニジア戦を欠場するＭＦ久保建英（２５）の思いも背負って戦うと誓った。攻撃の中心を担ってきたアタッカーの不在に「彼の思いは強いものがあって、ここに来られなくて悔しい思いがあるのは選手が一番わかっている。彼のために、という思いも持ちながらプレーし