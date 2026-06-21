【ヒューストン（米国）２１日＝岡島智哉】◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）森保ジャパンの「裏カード」として行われた一戦は、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４に伸ばした。第１戦でチュニジアを５―１で下すなど好調に見えたスウェーデンだったが、今度は同じスコアでの大敗。得失点のプラス分も全てはき出してしまった。＊＊＊スウェーデンのポ