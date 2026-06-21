◎ヤクルト・池山監督は報道陣を見渡し「どうした？みんな疲れてるんじゃない？」。ナイター翌日のデーゲームは選手の凄さを痛感します。◎巨人戦のファーストピッチにサッカー元日本代表の中沢佑二さんが登場。緊張の投球を終えて取材エリアに来ると「これモニタリングじゃないよね？落とし穴とかないよね？」。特にドッキリもなく、取材は滞りなく終わりました。◎DeNA・牛田成樹球団広報は、昼過ぎの時点で中堅後方にそび