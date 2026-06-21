7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオントーナメントに出場する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が20日、神奈川県平塚市内で始まった。全日本大学選手権で富士大（岩手）の8強進出に貢献した最速153キロ右腕・角田（かくた）楓斗（4年）も初参加。中学、高校を通じ初めて日の丸を背負うチャンスに「自分の力を最大限アピールしたい」と誓った。きょう21日の紅白戦登板に備え、降雨にもめげずキャッ