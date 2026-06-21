◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）偉大なレジェンドに続いた。巨人・浅野翔吾外野手（21）が20日の中日戦で、昇格即先発起用に先制の決勝弾で応えた。2軍降格を経て「8番・左翼」で25日ぶりの出場。3回の左越えソロで両軍通じて唯一の得点を叩き出し、1日で阪神と並ぶ首位再浮上に貢献した。開幕から4試合11打席目で待望の今季1号。高卒1年目から4年連続本塁打は松井秀喜以来、球団4人目に名を連ねた。グ