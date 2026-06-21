◇セ・リーグヤクルト6―８広島（2026年6月20日神宮）ヤクルトは降りしきる雨の中で3度にわたる計43分の中断を挟み、7回降雨コールドで敗れた。悪条件下で投手陣が計4四球の制球難。3点リードを守れなかった池山監督は「マウンドさばきは経験値の差が出たのかな」と振り返った。1日で首位から3位に転落した一方、攻撃陣ではオスナに神宮では4月19日以来の本塁打となる2打席連発が飛び出すなど明るい兆しもあり、「これ