女優の岡本多緒（41）が20日、都内で主演映画「急に具合が悪くなる」（監督濱口竜介）の公開記念舞台あいさつに登壇した。現在、妊娠8カ月の岡本は花柄のゆったりとしたワンピース姿。観客のスタンディングオベーションに迎えられ「感動しちゃいました」と満面の笑みを浮かべた。5月のカンヌ国際映画祭では最優秀女優賞に輝き「彼女がいたから乗り越えられた」と同時受賞の仏女優ビルジニー・エフィラ（49）に感謝。「人生を