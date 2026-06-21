新人演歌歌手の平山花羽（27）が20日、故郷・栃木県栃木市の太平山神社「とちぎあじさい祭り」で歌唱イベントを行った。デビュー曲「あじさい坂」のモチーフとなったあじさい坂がある地で、約2500株のアジサイに囲まれながら同曲などを披露する凱旋ライブとなった。デビュー前、19年から約5年間勤務した同市内の岩下食品「岩下の新生姜ミュージアム」も訪れた。岩下和了社長（60）と思い出話に花を咲かせ、八代亜紀さんの「舟