◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）快挙まであと4人。巨人・ウィットリーは8回2死で村松に中前打を許し、ノーヒットノーランに届かなかった。来日最多109球で圧巻の快投。「6回が終わってからは意識していた。打たれたときはがっかりしたけれど、自分に対して誇りに思う気持ちもある」とイケメン右腕は大粒の汗を拭った。2メートル1の長身から最速157キロの直球と120キロ台後半のカーブで打者を手玉。試合