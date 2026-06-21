◇パ・リーグ西武4―0オリックス（2026年6月20日東京D）4―0の9回2死二塁。西武・隅田は前夜サヨナラ打の太田を遊ゴロに仕留め、大きく息を吐いて大粒の汗を拭った。115球を投げ抜いて今季2度目の完封。2年目から昨季まで3年続いた「1シーズン1完封」の殻を破り、「いい打線なので強気に最後まで攻められた。パ・リーグ相手に完封できたのはよかった」と胸を張った。チームとして京セラドームでは開幕から4戦4敗の大苦戦