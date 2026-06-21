◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人の守護神・マルティネスが7年連続20セーブを達成し、岩瀬仁紀（中日）の「11年連続」に次いで歴代2位の小林雅英（ロッテ）に並んだ。1―0の9回に3番手で登場。先頭の岡林に四球を与えても後続を断ち、「今までやってきた自分の練習が実を結んでいると思う」と喜んだ。両親や妻の存在が支えで、「絶対に諦めてはいけないという強い思いにさせてくれるのが家族の存在