ヤクルトの内山壮真内野手（23）が20日、「左肩関節脱臼」のため出場選手登録を抹消された。前日の広島戦の二塁守備で5回に大盛の二遊間へのゴロを飛び込んで好処理した際に負傷。6回の守備から交代していた。池山監督は「前回も脱臼して、復帰まで7日間ぐらいかかっている。しっかりと体の治療と強化と。無事に早く元気でプレーできるように…というのは伝えた」と説明した。