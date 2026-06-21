【過去と未来の交差点】女優の岡崎紗絵は、昨年11月に30歳を迎えた。年々役柄の幅が広がる中、松村北斗（31）主演の7月スタートの日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）ではヒロインとして、初めて会社役員役に挑戦する。12年の役者人生で、大きな転機になったのが2021年放送のフジテレビ「教場2」との出合いだった。（吉澤塁）急に背筋がピンと伸びた。大ヒットした「教場2」の放送から5年。懐かしそう