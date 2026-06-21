楽天・吉井新監督が、早くも吉井流マネジメントを披露した。一つは先発オーダーを前夜までに選手に伝えること。「試合に出る人も、外れて休養になる人も準備ができると思う」。ロッテ監督時代から続けているもので、楽天では取り入れられていなかった。この方針は既にチームで共有され、村林は「選手も準備がしやすいと思う」と歓迎した。さらに「休養」も効果的に活用する。開幕から交流戦終了まで全試合先発出場だった村林