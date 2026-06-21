◇陸上・近畿高校総体第3日（2026年6月20日彦根市・平和堂HATOスタジアム）男子400メートル障害決勝が行われ、日本選手権を制した高校2年生の後藤大樹（たいじゅ、17＝京都・洛南）が大会新記録となる50秒12をマークして連覇を達成した。今夏の全国高校総体でも連覇が懸かっており、今年9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の日本代表にも決まっている。日本選手権で衝撃を残した後藤が、同年代の選手たちを圧倒した。雨が