日曜の阪神メイン「第2回しらさぎS」は混戦ムードが漂う。3歳エコロアルバが本命だ。今季初戦の前走NHKマイルCは2番人気に支持されたが9着。スタート後に前をカットされ、位置取りが悪くなったことが痛かった。道中はじっくり脚をため、直線勝負に懸けたが本来の脚を使えず。間隔が空いていたこともあり、あの敗戦は度外視したい。前走後は順調に稽古を積み、徐々に反応が良くなり、いい頃の雰囲気に戻っている。阪神マイル