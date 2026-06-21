アイドルグループ「僕が見たかった青空」が20日、山梨・河口湖ステラシアターで全国ツアーの最終公演を行った。結成3周年を記念した初の野外ライブ。会場が位置する富士山麓はデビュー前にメンバーたちが合宿していた思い出の地で、柳堀花怜（20）は「当時はメンバーのことを知らなかった。それから3年後にこうして思い入れのある所に戻ってこられてうれしい」とはにかんだ。応募者3万人超のオーディションを経て、2023年8月