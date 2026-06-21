テレビ関係者の間でチュニジア戦中継に高視聴率の期待が高まっている。今回は日本テレビが地上波生中継。NHKが15日午前4時から中継したオランダ戦は月曜ながら平均世帯視聴率27・1％（関東地区、ビデオリサーチ）を記録。放送関係者が「スマートフォンで視聴する人も多かったと聞く」とする中での高視聴率だった。また、DAZNでは同戦で音声不具合が発生。同関係者は「安心感はテレビ中継の強み。今回は日曜の昼で自然とテレビ前