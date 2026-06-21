ロッテは午後2時30分に楽天戦の雨天中止が決定。21日の同戦にスライド先発する小島は「久しぶりですけど、何回もやってるので、そんなには気にしてないです」と自信をにじませた。大のサッカー好きで、楽しみにしていたW杯の日本―チュニジア戦のリアルタイム視聴は登板準備のため断念。「いつでも見られるんで。さすがにそこは…。自分のことをしっかりやります」と表情を引き締めた。