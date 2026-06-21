DeNAの尾形が、21日の阪神戦で移籍後初めてセ・リーグとの対戦を迎える。5月中旬にソフトバンクからトレードで加入し、交流戦は3試合に先発して1勝1敗、防御率3・07。過去2試合は救援で防御率0・00だった阪神と23年6月16日以来3年ぶりの対決へ、「状況を見ながら自分のストレートをしっかり投げたい」と意気込んだ。雨で登板が流れた東は、23日からの中日3連戦に回る見込みだ。