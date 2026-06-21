6月21日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、空手道場の先生と保護者として出会い、結ばれたカップルが登場する。今回の新婚さんは、奈良県奈良市に暮らす夫妻。夫は空手道場の先生、妻は3児を育ててきたシングルマザー。出会いは、当時小学1年生だった長男が「空手を習いたい」と言い出し、妻が体験に連れて行った道場だった。都心部から少し離れた道場ということもあり、妻は年配の師範を想像していたが、現れたのは爽やかな