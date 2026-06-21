誤ってライブ配信されてしまった喧嘩動画が拡散されたことが転機となり、スクールカースト最底辺の高校生が負け犬人生を成り上がっていく青春アクションドラマ『喧嘩独学』。6月11日にNetflixで配信がスタートした本作は、学校でのいじめや貧困に苦しむ主人公の志村（鈴鹿央士）が自身よりも強い相手に下剋上を果たしていく様子が、臨場感のある痛快なアクションシーンとコミカルな人間模様を通して描か