[6.20 W杯F組第2節 オランダ 5-1 スウェーデン]北中米ワールドカップF組は20日に第2節を開催し、オランダ代表がスウェーデン代表を5-1で破った。日本代表が最終節で戦うスウェーデンは初戦で稼いだ得失点差がゼロになった一方、日本との首位通過争いで得失点差がポイントとなりうるオランダは同プラス4と大きなアドバンテージを得た。日本対チュニジアを前にオランダが勝ち点4、スウェーデンが勝ち点3となっている。注目のヨー