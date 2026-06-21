[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](トロント)※05:00開始<出場メンバー>[ドイツ]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 4 ヨナタン・ターDF 6 ヨシュア・キミッヒDF 15 ニコ・シュロッターベックDF 18 ナサニエル・ブラウンMF 5 アレクサンダル・パブロビッチMF 10 ジャマル・ムシアラMF 17 フロリアン・ビルツMF 19 レロイ・サネMF 23 フェリックス・ヌメチャFW 7 カイ・ハバーツ控えGK 12 オリバー・バウマンGK 21 アレクサン