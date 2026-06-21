24年まで同時期、同条件で行われていた米子Sも加え、過去10年で傾向を探る。☆前走距離今回と同じマイル組が【6・6・5・49】で単勝回収率180％。短縮組は【3・2・4・25】でそこまで悪くないが、延長組は【1・2・1・30】と不振。☆馬齢主力は4歳【4・3・2・19】と5歳【4・4・5・27】。3歳は出走3頭のみだが、20年スマイルカナが優勝。6歳は【1・3・2・30】と好走率が急落。7歳以上は【0・0・1・26】で狙えない。☆所属