上半期の東京開催を締めくくるのは昨年“新設”された府中牝馬S。前身のマーメイドSから受け継がれた荒れる牝馬のハンデ戦に、さすがのAIも苦戦！？本命はニシノティアモだが、指数81は1位としてはやや控えめな数値。昨年、突然の覚醒。4連勝で福島記念を制し、一気に重賞ウイナーの仲間入り。前走のG1ヴィクトリアMでも0秒6差6着に健闘。2勝の東京千八で牝馬同士なら有望。重賞連勝を狙うコガネノソラが1ポイント差で互角の評