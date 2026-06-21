◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ5―1スウェーデン（2026年6月20日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、日本と同じF組のオランダ（FIFAランク8位）がスウェーデン（FIFAランク34位）に5―1と大勝。今大会初勝利を飾り暫定首位に浮上。2得点1アシストと活躍したFWコディ・ハクポ（リバプール）の2点目が記念すべき今大会通算100点目となった。引き分け