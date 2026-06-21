芝クッション値9.7＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前9.7％、4角10.7％ダートG前5.0％、4角4.6％※土曜午前5時30分。最終日で芝は向正面から直線の内側に傷みが目立つ。外差しが決まる傾向。ダートは土曜の降雨の影響で脚抜きが良く、スピード決着になる。