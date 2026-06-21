芝クッション値8.5＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.2％、4角15.2％ダートG前8.2％、4角7.1％※土曜午前5時。土曜の芝は雨の影響でやや時計がかかっていた。21日未明の雨量にもよるが、内を通るパワー型が有利か。ダートは水分をかなり含んでスピードが求められる。