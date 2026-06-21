負傷者役の浄水場職員の状態を確かめる消防隊員たち＝１９日、横浜市戸塚区の小雀浄水場神奈川県警と横浜市は１９日、同市戸塚区の小雀浄水場でテロを想定した訓練に取り組んだ。戸塚署や戸塚消防署、浄水場などから約６５人が参加し、緊急時の対応や情報共有の手順を確かめた。訓練は、浄水場に不審者が侵入し、管理棟内にまかれた液体で職員２人が負傷したという想定で実施。駆け付けた警察官が不審者を取り押さえて連行した