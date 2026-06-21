◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦ドイツ―コートジボワール（２０日、トロント競技場）３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（ＦＩＦＡランク３４位）は、１９大会連続２１度目の出場のドイツ（同１０位）と対戦した。ともに開幕２連勝を目指すドイツとの対戦は、２００９年の親善試合（２△２）の一度のみで、Ｗ杯では初対決。前半３０分、左クロスのこぼれ球からＭＦケシエが先制点を決めた。初戦は南米の