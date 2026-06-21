◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人は中日を下し、阪神と並び首位に浮上した。先発したフォレスト・ウィットリー投手（２８）が８回２死まで１０奪三振で無安打に封じる快投。ノーヒットノーランまであと４人のところで快挙を逃すも、今季最長の７回２／３を無失点で本拠地では初勝利を挙げた。３回には浅野が決勝弾となる今季１号ソロを叩き込むと、虎の子の１点を守り切った。２１日の同カードは