ＭＦ伊東とＭＦ中村の「ランス兄弟」が、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチ勝利への鍵を握る。けがでチュニジアとの第２戦を欠場するＭＦ久保の代役として有力視されるのが、初戦はベンチスタートだった快足アタッカー伊東の先発起用だ。決戦前日の練習を終え、背番号１４は「やることは変わらないので、自分が出たらしっかりゴールに絡めたらいい」と引き締まった表情で語った。スピードと精度の高いキックが武器の伊