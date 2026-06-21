６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさ、思いを再確認する日です。プロゴルファーの金田久美子（３６）＝スタンレー電気＝は亡き父に「安心して。くみ、ちゃんとゴルフやってるよ」と、思いを寄せました。私が人生の中で一番恐れていたことは、パパがいなくなることでした。昨年１０月。父・弘吉が亡くなりました（享年８２）。小学５年生から父と２人暮らしだった私にとって、特別すぎる存在でした