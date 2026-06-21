４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮが、舞台裏のごはん事情を明かした。２０日までにインスタグラムを更新したＫＡＮＯＮは、説明書きとともに４枚の写真を投稿。「１枚目 リハ中の５分休憩で丼をかきこむ」姿からスタートし、「２枚目 満腹」「３枚目 ねむたくなる」と食後のゆるっとしたルーティンを並べ、最後には「４枚目 本番がんばれる」といつものセーラー服姿でパフォーマンス