4月は気温も上がり始め、春から初夏にかけてのツーリングシーズンが本格化する時期だ。快適なライディングを楽しむために、ヘルメットやジャケットとあわせてグローブを新調するライダーも多くなる。 ライディンググローブは操作性だけでなく、安全性や快適性にも大きく関わる重要なアイテムだ。近年はプロテクターを装備しながらも通気性や軽量性を重視したモデルが人気を集めている。