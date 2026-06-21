芝クッション値6.7＝軟らかめ※土曜午前8時20分含水率＝芝G前15.0％、4角16.6％ダートG前2.9％、4角5.5％※土曜午前5時40分。先週に続き芝は良好。前、内有利の状態だ。雨量によっては時計がかかりそう。ダートは水分を含めば先行馬が止まらなくなる。