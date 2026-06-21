東京11R・スレイプニルSは9番人気の伏兵リアレスト（牡5＝尾関、父リアルスティール）がオープン初勝利を挙げた。4番手で迎えた直線、最速の上がり3F34秒9の末脚で突き抜けて後続に2馬身半差。テン乗りの荻野極は「今日の湿った馬場が良かったと思う。スタートが決まって、取りたい位置で競馬ができた。（直線で）外に切り替えてからは、いい反応で脚を使ってくれた」と回顧。その上で「まだ課題を残しているので今後の成長に