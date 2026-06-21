阪神11R・天保山Sは、1番人気ベルジュロネット（牡4＝大久保、父ロードカナロア）が好位の内から直線、力強く抜け出して3馬身半差の快勝。昇級後、3戦目でオープン初勝利を挙げた。初コンビを組んだ西村淳は「楽勝でした。最後はソラを使っていましたが、いい馬ですね」と素質を高く評価した。母ベルカントは14年フィリーズレビュー、15＆16年アイビスSD連覇など芝1000〜1400メートルで重賞を5勝。4歳夏を迎え、厩舎期待の素質