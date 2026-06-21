阪神7R・3歳上1勝クラス＞は、3年セレクトセールで税込み5億7200万円で落札されたサガルマータ（牡3＝福永、父コントレイル）が1番人気に応えた。秋の目標に設定する菊花賞（10月25日、京都）に向けて貴重な2勝目を挙げた。川田は「少しずつ成長してくれています。このまま順調にいってくれれば」とコメント。福永師は「ジョッキーがしっかり動かしてくれて、馬場が悪かったのもこなしてくれた。いい成長曲線を描いているので