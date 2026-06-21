現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦのオランダ代表vsスウェーデン代表の一戦が行なわれ、オランダが５−１の圧勝を収めた。初戦の日本戦を２−２で終えていたオランダは序盤から攻撃陣が爆発し、サイドアタックを軸に抜群の決定力を誇示。第１戦でチュニジア相手に５−１の快勝を飾っていたスウェーデンを返り討ちにした。第２節のもう１試合、日本代表vsチュニジア戦は日本時間の日曜日13時キックオフだ。オラン