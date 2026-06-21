歌手・田原俊彦（６５）が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリースパーティーを開催した。４７回目のデビュー記念日をきょう２１日に控える田原は７曲を熱唱。衰えを感じさせないパフォーマンスで沸かせ、一足早く節目を祝った。開演前には足上げなどで状態の良さを証明し「２０分ぐらい筋伸ばしてきたんで、いつもより上がりが良かった」と笑顔。「キーも下げない。ちょっと下げたいけ