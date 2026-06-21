日本代表は１９日、メキシコのモンテレイ近郊で１次リーグ第２戦チュニジア戦に向けた公式練習を行った。ＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン・ミュンヘン＝は、前回カタール大会のコスタリカ戦で苦杯をなめた第２戦のリベンジを決意。寡黙な男は「前と相手も会場も全て違う。しっかり準備してやっていくだけ」と淡々と意気込んだ。チュニジア戦に向けた取材に初めて応じた伊藤。声量こそ小さいが、その言葉の節々には熱がこもっ