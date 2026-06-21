日本代表・森保一監督（５７）の次男で、サッカー系ユーチューバー「けーご」こと圭悟さん（３２）が２０日、都内で行われたＷ杯応援イベントに出演した。日本が過去１勝３敗３分けと苦戦しているＷ杯第２戦へ「一丸となって勝てるように」とエールを送り、「２−０で日本。今の日本なら突破できる」と父率いる森保ジャパンに太鼓判を押した。必勝アイテムを授けてある。２４年６月、圭悟さんに第１子が誕生。森保監督にとって