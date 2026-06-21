【競走除外】▽6R…ジャジャミン（枠内で暴れ両後肢挫創）▽9R…ワンコールアウェイ（右前肢ハ行）【競走中止】▽1R…タイセイジャスパー（9号障害着地時に転倒）タマモエース（9号障害飛越後に転倒したタイセイジャスパーに触れ転倒）【過怠金】▽6R…秋山1万円（4角外斜行）▽7R…森田1万円（発走後まもなく内斜行）【戒告】▽9R…西塚（3角通過後外斜行）▽12R…高杉（直線内斜行）