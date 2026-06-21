◇W杯北中米大会1次リーグF組第2戦スウェーデン 1―5 オランダ（2026年6月20日米国・ヒューストン）日本が1次リーグ第3戦（25日）で対戦するスウェーデンはオランダとの第2戦に1―5で完敗した。前半5分と17分に、いずれもサイドを使ったオランダの攻撃から今大会初先発の相手FWブロビーに連続ゴールを許した。前半途中からはイサクとヨケレスの強力2トップを軸にゴールを狙ってリズムをつくったが、この日は決定力を欠いて